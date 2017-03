video Posted by Posted by Ni Québec ni Canada on March 1, 2017

copyedited fact checked editors' pick [?] Reviewed by Coop Média de Montréal editors.

Les origines de l'Alliance Mamo : entretien avec Vincent Dostaler

https://www.facebook.com/Alliance-Mamo-en-construction-233871457010671/

L'Alliance Mamo vise à créer un vaste réseau dans le soi-disant «Québec». À ce titre, vous êtes invité.e.s à nous contacter pour organiser des assemblées entre autochtones et allochtones dans les différentes régions : alliancemamo(a)hotmail.com Nous sommes aussi à la recherche de financement. Alors si vous ou votre organisation êtes intéressé.e.s à financer ce réseau, vous pouvez aussi nous écrire à alliancemamo(a)hotmail.com

Alliance Mamo

Autochtones et allochtones pour la protection de la biodiversité

Texte fondateur

Une alliance du nom de Mamo a vu le jour en territoire atikamekw, sur l'île de la Tortue (soi-disant « Amérique du Nord ») à la fin de l’été 2015. Elle regroupe des personnes autochtones et allochtones en tant que sœurs et frères partageant un territoire et un patrimoine communs.

Nous, êtres vivants conscients, faisant partie de la biodiversité terrestre et provenant de divers horizons, sommes unis par les valeurs de « l’écologie authentique », un concept issu de la culture ancestrale atikamekw se comparant à « l’écologie profonde» que nous souhaitons voir rayonner dans ce monde. Sept grands principes universels répertoriés dans la cosmologie atikamekw nous guideront dans nos actions : respect, amour, courage, sagesse, humilité, intégrité, vérité. Nous voulons préserver et protéger la dignité que des rapports sains avec notre environnement nous procurent. Nous voulons réduire notre empreinte écologique tout en participant à la reconstruction de ce qui a été détruit et en soignant ce qui a été blessé dans toutes nos relations.

La lucidité nourrit notre engagement à prendre nos responsabilités pour la protection du vivant, inspirée par les peuples d’origine de toute la planète, gardiens de la TERRE NOURRICIÈRE que les écologistes nomment la biodiversité et les autochtones, Terre-Mère. Mamo sera un mouvement unifié agissant avec une grande diversité de tactiques pour répondre aux menaces qui affectent la qualité de nos vies.

Nous entamons un long processus de guérison et de réparation des liens : les liens entre nous, en nous et avec la Terre. C’est sur ce chemin que nous nous engageons à partir d’aujourd’hui, chacune et chacun d’entre nous portant en son cœur cet engagement, actualisé dans ses mots et dans ses gestes. Nous agirons sans attendre un éveil des dirigeant.e.s, car personne dans les hautes sphères de la hiérarchie ne parle pour celles et ceux qui n’ont pas de voix, pour les animaux, les plantes, la terre, l’air et l’eau…

Mamo est née lors du forum Mitshetuteuat II, se déroulant à Wemotaci, en territoire atikamekw, du 3 au 7 septembre 2015. Guidées par des Autochtones «traditionalistes» porteurs des enseignements ancestraux, plusieurs dizaines de personnes engagées ont cheminé ensemble à travers des découvertes inattendues et parfois bouleversantes qui, à chaque étape, nous ont fait grandir. Ce chemin de la révolution-guérison est une voie incontournable de la lutte contre le colonialisme occidental et son avidité qui infligent encore de nombreuses blessures aux peuples humains et autres espèces vivant sur l’île de la Tortue et partout dans le monde…

Dans la langue atikamekw Mamo signifie « ensemble » et recouvre la totalité de ce qui est.

Ainsi, vous êtes toutes et tous invité.e.s à vous joindre à l’Alliance Mamo.

Socialize:



Join the Media Co-op today. Want more grassroots coverage?

559 words