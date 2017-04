Les entrepreneurs sociaux de Montréal explorent des alternatives coopératives pour repenser l’économie « du partage »

MONTRÉAL, 25 avril 2017-- Tandis que le débat se poursuit autour de l’économie “du partage”, des centaines d’entrepreneurs sociaux se rassembleront les 29 et 30 avril pour le premier événement canadien sur les plateformes coopératives, tenu durant la conférence Transformer Montréal à l’Université Concordia. Des gens d’affaires de l’international et entrepreneurs locaux discuteront d’exemples de plateformes numériques démocratiques au Québec et ailleurs dans le monde, en plus de manières de soutenir leur développement.

$25/year

The Media Co-op's flagship publication features in-depth reporting, original art, and the best grassroots news from across Canada and beyond. Sign up now!