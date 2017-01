Entrevue avec Makanaskina Kuekuatsheu sur les luttes ilnuatsh en cours, de souveraineté et de protection du Nitassinan

Makanaskina Kuekuatsheu, membre du Regroupement des familles traditionnelles chasseurs cueilleurs ilnuatsh, nous parle des luttes de souveraineté et de protection du Nitassinan contre le traité Petapan et contre les projets de développement minier tels qu'Ariane Phosphate et BlackRock ainsi que gazier et pétrolier comme Énergie Saguenay et Énergie Est qui menacent le Nitassinan Communiqué d'actions contre Énergie Saguenay, Ariane Phosphate, BlackRock... https://www.facebook.com/notes/non-au-p%C3%A9trole-et-au-gaz-au-qu%C3%A9...

$25/year

The Media Co-op's flagship publication features in-depth reporting, original art, and the best grassroots news from across Canada and beyond. Sign up now!