audio Posted by Posted by communard on June 5, 2017

copyedited fact checked editors' pick [?] Reviewed by Coop Média de Montréal editors.

Aux origines de la décroissance avec David Murray d'Écosociété

by Christian (d'En Profondeur à CKUT)

Entrevue à En Profondeur sur CKUT (ckut.ca) avec David Murray d'Écosociété sur le livre Aux origines de la décroissance publié chez L'échappée, Écosociété et Le pas de côté

http://ecosociete.org/livres/aux-origines-de-la-decroissance

«Aux origines de la décroissance

Cinquante penseurs

Sous la direction de Cédric Biagini, David Murray, Pierre Thiesset

|

Hors série

|

320 pages

La civilisation industrielle

ne s’est pas imposée sans résistances. De grands esprits critiques se

sont toujours levés contre la mise à l’écart des artisans et des

paysans, contre la destruction de l’environnement et le bouleversement

des modes de vie, contre l’emprise du marché et des machines sur les

individus. La contestation de l’idéologie du Progrès menée aujourd’hui

par le courant de la décroissance se réclame de cette longue filiation.

Parmi ces illustres devanciers, les 50 penseurs présentés ici – dont

les œuvres très diverses se déploient sur les deux derniers siècles –

ont de quoi alimenter les réflexions actuelles de toutes celles et de

tous ceux qui aspirent à une société centrée sur l’humain, et non plus

soumise à la mégamachine. Leurs pensées, profondes, intemporelles et

clairvoyantes, exposées dans ce livre de manière simple et didactique,

remettent radicalement en cause le culte de la croissance, l’esprit de

calcul, la foi dans les technologies, l’aliénation par la marchandise...

Elles en appellent à une sagesse immémoriale : il n’y a de richesse que

la vie.

Au menu : Edward Abbey, Günther Anders, Hannah Arendt,

Georges Bernanos, Murray Bookchin, Albert Camus, Edward Carpenter,

Cornelius Castoriadis, Bernard Charbonneau, Jean Chesneaux, Gilbert

Keith Chesterton, Barry Commoner, Ananda K. Coomaraswamy, Guy Debord,

Lanza del Vasto, Jacques Ellul, Pierre Fournier, Michel Freitag, Gandhi,

Patrick Geddes, Nicholas Georgescu-Roegen, Jean Giono, Paul Goodman,

André Gorz, Alexandre Grothendieck, Michel Henry, Aldous Huxley, Ivan

Illich, Robert Jaulin, William Stanley Jevons, Leopold Kohr, Gustav

Landauer, Christopher Lasch, Ned Ludd, Dwight Macdonald, Herbert

Marcuse, William Morris, Lewis Mumford, George Orwell, François Partant,

Pier Paolo Pasolini, John Cowper Powys, Majid Rahnema, John Ruskin,

Ernst F. Schumacher, Jaime Semprun, Rabindranath Tagore, Henry David

Thoreau, Léon Tolstoï et Simone Weil.

Avec les contributions de Jacques Allaire, Aurélien Bernier,

Cédric Biagini, Nathalie Calmé, Philippe Caumières, Daniel Cérézuelle,

Patrick Chastenet, Vincent Cheynet, Bertrand Cochard, Sébastien Cortès,

Laurent Fournier, Guillaume Gamblin, Françoise Gollain, Renaud Garcia,

Michel Granger, Alain Gras, Jacques Grinevald, Philippe Gruca, Charles

Jacquier, François Jarrige, Jacques Julien, Max Leroy, Anatole Lucet,

Jean-Marc Luquet, Patrick Marcolini, Eric Martin, Bertrand Méheust,

Jean-Claude Michéa, David Murray, Thierry Paquot, Céline Pessis, Jean

Robert, Frédéric Rognon, Édouard Schaelchli, François Schneider, Annick

Stevens, Mohammed Taleb, Pierre Thiesset et Patrick Vassort.»

Socialize:



Join the Media Co-op today. Want more grassroots coverage?

471 words

bar baz